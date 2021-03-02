شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحوم قرب الدعم الأولي- تحليل - 2-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتذبذب قرب الدعم الأولي المتمركز عند 128.25 محاولا تأكيد الاستمرارية الإيجابية والناتجة عند الثبات بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من البدء بالهجوم الصاعد وليستهدف بذلك مستوى 129.10 و 130.55 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.25 و 129.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم