شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الضغط على الدعم– تحليل - 2-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جدد سعر البلاتين تشكيله لموجات سلبية ليكرر بذلك الضغط على الدعم الإضافي المتمركز عند 1166.00 والموضح بالرسم المرفق, لابد من التنويه إلى أن نجاح السعر بكسر هذا الدعم فإن ذلك سيجبره على تكبد العديد من الخسائر خلال الفترة القادمة بانجذابه نحو 1105.00 و 1070.00 على التوالي.

أما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب من السعر الثبات بشكل إيجابي فوق مستوى 1230.00 ليفتح المجال أمامه لاستهداف المستويات الإيجابية الرئيسية والتي تتمركز حول 1260.00 و 1300.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1205.00 و 1130.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط