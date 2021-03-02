شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم تتراوح بين 110-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 2-3-2021 ، داخل محلات الجزارة والهايبر ماركت وقال محمود غازي صاحب محل جزارة إن سوق اللحوم مستقر خلال تلك الفترة، موضحا أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140.جنيها للكيلو.

وأشار غازي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 إلى أن سعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو،وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تتابع استكمال خطتها التنفيذية لبرامج ترقيم رؤوس الماشية وتطوير الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، ونشر ثقافة التلقيح الاصطناعى، لتحسين المعدلات ورفع كفاءة الإنتاج الحيوانى وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، ومتابعة الولادات والمذبوحات وفقا للمعدلات حتى يتم تحديث الحصر بشكل دورى من أجل توفير البيانات الصحيحة والتى تساعد فى وضع الخطط وتحديد احتياجات من اللحوم والأمصال والرعاية، ومراكز تجميع الألبان، والرقابة على عدم ذبح الإناث والبتلو من خلال لجان مرورية ومتابعة جادة لذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الهيئة تقوم بالرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والترقيم وتقديم كل الرعاية والمتابعة والتحصينات، والاهتمام بالتلقيح الاصطناعى كهدف رئيسى تسعى إليه الدولة من أجل تحسين السلالات الوراثية، متابعا أنه يتم متابعة تكليفات تجهيز الوحدات البيطرية بالمعدات اللازمة، والتنسيق مع مراكز التقليح وتدريب الاطباء البيطريين على ذلك بالمراكز التابعة.