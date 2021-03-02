إتاحة تأجيل رسوم الجمارك 30 يوما من الفسح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الجمارك السعودية، أمس، خدمة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب، والتي تتيح للمستوردين إمكانية التأجيل لمدة 30 يوما من تاريخ عملية الفسح.

وأوضحت الجمارك في بيان لها أن العمل بهذه الخدمة بدأ اعتبارا من أمس، مشيرة إلى أنه يمكن لجميع المستوردين الاستفادة من الخدمة، وفقا للضوابط والشروط.

وذكرت أنه يمكن للمستوردين التقدم بطلب التأجيل لمدة 30 يوما من تاريخ الفسح، من خلال تحديد المسار المناسب، وهما: مسار التأجيل بتقديم الضمان البنكي، ومسار التأجيل بتقديم الإقرار المستندي، وذلك بهدف دعم المستوردين بتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية وذلك تحفيزا للمستثمرين بالقطاع الخاص.

وتأتي مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية ضمن المبادرات التي اعلنت منذ بداية تداعيات جائحة كورونا COVID-19 وذلك في إطار حزمة المبادرات التي قدمتها الحكومة السعودية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة.

وتهدف المبادرة تمكين جميع المستوردين للاستفادة من الخدمة وفقا للضوابط والشروط، عبر توفير سيولة للشركات تمكنهم من الاستفادة من مبالغ الرسوم خلال فترة التأجيل.

وسبق للهيئة ومؤسسات حكومية أخرى أن قدمت مبادرات لتخفيف الأثر على القطاع الخاص بسبب كورونا.

خدمة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية

التطبيق ابتداء من 1 مارس 2021







مسار التأجيل بتقديم الضمان البنكي: ويتطلب هذا المسار تقديم الضمانات البنكية للسجل التجاري من قبل البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي وفق الاشتراطات والصيغة المحددة لذلك.



مسار التأجيل بتقديم الإقرار المستندي: وهو إقرار تتم الموافقة عليه من المستورد ويتعهد فيه بدفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة في فترة السداد المسموح بها.



يمكن لجميع المستوردين الاستفادة من الخدمة وفقا للضوابط والشروط.

توفر سيولة للشركات تمكنهم من الاستفادة من الرسوم خلال فترة التأجيل.

هذه الخدمة امتداد لمبادرات المملكة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص.