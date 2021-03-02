شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقاوم ضغوط الدولار وتغلق الجلسة على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانتعاش أسواق الأسهم.



يأتي ذلك بعد تلاشي المخاوف بشأن العائد على السندات الأمريكية حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 1.4%، وذلك بعد ارتفاعه يوم الجمعة الماضية أعلى مستوى 1.6% للمرة الأولى في نحو عام.



وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات الأمريكي "آي إس إم" أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية ارتفع إلى 60.8 نقطة في فبراير/شباط، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط عام 2018 من 58.7 نقطة في يناير/كانون الثاني.



هذا، ووافق مجلس النواب الأمريكي على خطة التحفيز المالي المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تتضمن ضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد، لكن الخطة لا تزال في حاجة لموافقة مجلس الشيوخ.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% أو ما يعادل 24 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 26.678 دولار للاوقية، وذلك بعد تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 3% وخسائر شهرية بنسبة 1.8%.