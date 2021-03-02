شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع وسط ترقب حذر لتحركات السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين بالتزامن مع انتعاش أسواق الأسهم وترقب حذر لحركة العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



كان العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 1.4%، وذلك بعد ارتفاعه يوم الجمعة الماضية أعلى مستوى 1.6% للمرة الأولى في نحو عام.



وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية اعتماد لقاح شر كة "جونسون أند جونسون" لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما على جرعة واحدة للوقاية من فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات معه إدارة التوريدات الأمريكي "آي إس إم" أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية ارتفع إلى 60.8 نقطة في فبراير/شباط، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط عام 2018 من 58.7 نقطة في يناير/كانون الثاني.



من جانبه، وافق مجلس النواب الأمريكي على خطة التحفيز المالي المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تتضمن ضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد، لكن الخطة لا تزال في حاجة لموافقة مجلس الشيوخ.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.