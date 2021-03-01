شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو تُجدد اتفاقية تسهيلات مع "سامبا" بقيمة 93 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن توقيع تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع بنك سامبا بقيمة 93 مليون ريال سعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن التسهيلات دوارة تجدد كل عام بنهاية يونيو، علماً بأن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة و قطع غيار لآلات ومعدات المصنع، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 383 ألف ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 858 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض حجم المبيعات وأسعار البيع وكذلك ارتفاع تكلفة المبيعات للطن.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.