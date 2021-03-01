شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بنحو 1% رغم صدور بيانات صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من صدور بيانات اقتصادية صينية دون التوقعات.



ويقبل المستثمرون اليوم على أصول المخاطرة بعد تلاشي ضغوط ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية فضلا عن موافقة مجلس النواب في الولايات المتحدة على حزمة التحفيز المالي التي تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار، وتستهدف بها واشنطن مجابهة آثار فيروس كورونا.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في الصين انخفض إلى 50.9 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انحفاض عند مستوى 51.3 نقطة من 51.5 نقطة في يناير/كانون الثاني.



وفي أستراليا، ارتفع مؤشر إعلانات الشركات في البلاد بنسبة 7.2% خلال فبراير/شباط من القراءة السابقة بارتفاع نسبته 2.6%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 0.7775، وسجل أعلى مستوى عند 0.7787 في حين سجل أقل سعر عند 0.7705.