شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قطاعات تهبط بالبورصة المصرية في أولى جلسات مارس على رأسها الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.04%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.86%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.36%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.27%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.19%، ثم قطاعي العقارات والخدمات التعليمية بنسبة 0.08%، 0.02%، على التوالي.

فيما ارتفعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.77%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.73%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.62%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.33%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات مصرية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.576 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 520.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.2 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.88%، والعرب على 8.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 24.9 مليون جنيه، 70.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 51.8 مليون جنيه، 139.8 ألف جنيه، 14.2 مليون جنيه، 29.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 11521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2330 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14140 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4417 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2316 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3351 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1436 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.