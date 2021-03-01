2.9 مليار درهم صادرات أعضاء «غرفة دبي» إلى إفريقيا في شهر

دبي: ”الخليج 365”

شهدت صادرات وإعادة صادرات أعضاء «غرفة تجارة وصناعة دبي» إلى القارة الإفريقية نمواً بنسبة 4.2% في شهر يناير 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 2.9 مليار درهم، مما رفع حصة القارة السمراء من إجمالي القيمة المعلنة لإجمالي صادرات أعضاء الغرفة من 16% في يناير 2020 إلى 18% في يناير 2021.

يأتي ذلك كمؤشر على مرونة تجار دبي وتنافسيتهم العالية في تجارتهم العالمية رغم التحديات المرتبطة بتفشي فيروس «كوفيد-19».

وأشار التحليل الذي تم إعداده استناداً إلى البيانات الخاصة بشهادات المنشأ التي تصدرها «غرفة دبي»، إلى النمو الكبير في صادرات الأعضاء إلى مناطق وسط إفريقيا وغربها، والتي شهدت نمواً على أساس سنوي بنسبة 85% و57% على التوالي، في حين بيّن التحليل أن صادرات الأعضاء إلى خمس دول وهي مصر وإثيوبيا ونيجيريا وأنجولا وجنوب إفريقيا تمثل 65% من إجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات غرفة دبي إلى إفريقيا.

وبين التحليل أنه مع استمرار أعضاء الغرفة في البحث عن فرص خارج الأسواق التقليدية، فإن حصة الصادرات إلى إفريقيا من إجمالي صادراتهم تسير على الطريق الصحيح لتتجاوز 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة، منوهاً بإمكانية استفادة الأعضاء من الخدمات التي تقدمها الغرفة في مكاتبها الخارجية المنتشرة في كل من إثيوبيا وغانا وكينيا وموزمبيق لتوسيع أعمالهم ونشاطاتهم في القارة السمراء.

مصر تتصدر

وقسم التحليل صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى خمس مناطق وهي شمال إفريقيا وغرب إفريقيا وشرق إفريقيا ووسط إفريقيا بالإضافة إلى جنوب إفريقيا. وبحسب التوزيع الجغرافي لصادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى القارة الإفريقية، فقد هيمنت الصادرات إلى مصر على النسبة الأعلى من صادرات أعضاء الغرفة لشمال إفريقيا، حيث إنها مستحوذة على نحو 78% من إجمالي صادرات الأعضاء إلى شمال إفريقيا، تليها السودان بنسبة 11% والجزائر بنسبة 6%، في حين كان نصيب كل من المغرب وليبيا 2% لكل منهما، بينما تأتي تونس في المركز السادس بحصة 1%. وسجلت صادرات الأعضاء إلى مصر والسودان نمواً في يناير 2021 مقارنةً بيناير 2020 بلغ 18% و21% على التوالي.

شرق إفريقيا

وسيطرت إثيوبيا وجيبوتي على صادرات أعضاء الغرفة إلى دول شرق إفريقيا، وذلك بنسب تصل إلى 40% و26% من إجمالي الصادرات إلى منطقة شرق إفريقيا، في حين تشمل الأسواق الكبرى الأخرى في هذه المنطقة كينيا بنسبة 9% وتنزانيا بنسبة 8% وأوغندا بنسبة 6%.

وأشار التحليل إلى ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إلى جيبوتي بنسبة 107% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الصادرات إلى تنزانيا وأوغندا بنسبتي 22% و14% على التوالي، كما شهدت الصادرات إلى بوروندي زيادة تقترب من خمسة أضعاف ما كانت عليه سابقاً.

غرب إفريقيا

وأما بالنسبة لمنطقة غرب إفريقيا، فإن أكبر الأسواق هي نيجيريا وبنسبة تبلغ 34%، تليها غينيا بنسبة 19%، وساحل العاج بنسبة 16%، والسنغال بـ8%. وسجلت غينيا نمواً سنوياً في صادرات الأعضاء إليها في يناير 2021 بلغ 216%، تليها ساحل العاج بنسبة 1755، والسنغال بنسبة 109٪، في حين أن نيجيريا التي تعد أكبر سوق من حيث الحجم، سجلت أيضاً معدل نمو ملحوظ بنسبة 34% على أساس سنوي.

أنجولا تتصدر أسواق وسط إفريقيا

وتمثل أنجولا ما يقرب من نصف قيمة الصادرات التي استهدفت دول إفريقيا الوسطى، تليها الكونغو بنسبة 39٪، ومن حيث الأداء شهدت القيمة المعلنة لصادرات الأعضاء إلى الكونغو قفزة بلغت ستة أضعاف، بينما حققت أنجولا نمواُ بنسبة 103% على أساس سنوي.

جنوب إفريقيا

وأما بالنسبة إلى دول منطقة جنوب إفريقيا، فتستحوذ دولة جنوب إفريقيا على ثلاثة أرباع صادرات الأعضاء التي تستهدف هذه المنطقة، بينما تمثل بوتسوانا 20%، محققة بذلك زيادةً تقدر بثلاثة أضعاف قيمتها تقريباً.