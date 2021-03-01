مجلس سيدات أعمال عجمان يبحث التعاون مع وفد صربي

عجمان: ”الخليج 365”

بحضور مجلسي سيدات أعمال الإمارات، وأبوظبي، استقبل «مجلس سيدات أعمال عجمان» في «غرفة تجارة وصناعة عجمان»، وفداً من مجلس سيدات أعمال صربيا، لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يدعم مشاريع وأهداف الطرفان. واستقبلت الوفد بمقر مركز عجمان لريادة الأعمال، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، بحضور شفيقة العامري، المديرة التنفيذية لمكتب سيدات أعمال أبوظبي، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، وترأس وفد سيدات أعمال صربيا ساندرا إبراموفيتش.

واستُهل اللقاء بترحيب الدكتورة آمنة خليفة بالحضور، وأكدت أهمية اللقاء وأبعاده في تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على أفضل الممارسات والمبادرات، وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين سيدات الأعمال الإماراتيات والصربيات بشكل عام، موضحة أن مجلس سيدات أعمال عجمان يستهدف ضمن الخطة الاستراتيجية، تعزيز تعاونه المحلي والإقليمي مع الجهات ذات الصلة، بما يحقق أهداف المجلس وخدمة عضواته.

وتناول اللقاء عرضاً حول «مجلس سيدات أعمال عجمان»، ودوره في تشجيع الاستثمارات الاقتصادية للمرأة ودعم مبادراتها لخوض مجالات العمل الحر داخل الدولة وخارجها، وتنفيذ البرامج والمشاريع، وفقاً للمعايير والتدريب المستمر والتمسك بثقافة وقيم المجتمع، بحيث يهدف المجلس إلى إقامة مشاريع حيوية تلبي حاجة المجتمع وتدعم رائدات الأعمال المبتكرات، والارتقاء بالمرأة وبمصالحها، لاسيما سيدات الأعمال وتذليل الصعوبات التي تواجههن في أعمالهن التجارية والصناعية والخدمية، وتقديم مبادرات وأعمال تهدف إلى تطوير أنشطة السيدات وتمكينهن من ممارسة أنشطتهن في الاقتصاد الوطني.

واطلع الحضور على جهود مجلس سيدات أعمال عجمان في تنفيذ العديد من برامج تطوير المهارات والقدرات، ومنها تنظيم الندوات والملتقيات وتعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المعنية، وتنظيم الزيارات والمعارض المتخصصة، وتوفير التدريب اللازم لعضوات المجلس.

واطلع الوفد على أبرز مبادرات المجلس لعام 2021، ومنها مبادرة «نقطة بيع» المعنية بتوفير خدمة نظام كاشير لعضوات المجلس والمؤجرين، بالتعاون مع شركة وطنية، وذلك في مركز عجمان لريادة الأعمال، ومبادرة «ازرع واحصد»، بهدف تشجيع السيدات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إنشاء بيت بلاستيكي للزراعة مع تمديدات الري مجاناً، ومبادرة «بدايات e-channel» لتوفير خدمات المجلس إلكترونياً، ومبادرة «وثق وتميز» بهدف مشاركة المجلس في مشروع تطوير القدرات المؤسسية بغرفة عجمان وإعداد خطة لتطوير الأعمال من خلال عدة ورش تدريبية ونماذج متابعة، ومبادرة «ريوقي» لتوفير منصة لبيع منتجات «الريوق» لموظفي الجهات الحكومية، ومبادرة «رفوف» لعرض منتجات العضوات داخل المجلس أو في الدوائر الحكومية، ومبادرة «إماراتي جميلة» لتنظيم رحلات سياحية وتوفير نافذة لعرض منتجات العضوات، ومبادرة «سيارتي» المعنية بتوفير تمويل لشراء سيارة بنظام القرض الحسن.

وخلال اللقاء قام وفد «مجلس سيدات أعمال الإمارات»، و«مجلس سيدات أعمال صربيا» بجولة في «مركز عجمان لريادة الأعمال»، والتعرف إلى خدمات المركز بحيث يوفر 64 محلاً بمقاسات مختلفة، إلى جانب عدد من القاعات لتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض المتخصصة على مدار العام، ليمثل المركز انطلاقة لجملة من المشاريع الرائدة، ونقطة تواصل مهمة تربط أصحاب المشاريع بمجتمع الإمارة.

واستعرض «مجلس سيدات أعمال صربيا» أهم المشاريع والمنتجات الخاصة بسيدات الأعمال وأبرز الفرص الاستثمارية التي تعزز فرص التعاون والشراكة بين الطرفين.