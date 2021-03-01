شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 26.2 مليار ريال دعم في حسابات مستفيدي "سكني" بالسعودية حتى نهاية فبراير 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد صندوق التنمية العقارية السعودي أنه تم إيداع أكثر من 647 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن شهر فبراير 2021.

وأوضح المشرف العام على الصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير الماضي، الذي تجاوز 647 مليون ريال، خُصص لدعم أرباح عقود التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو الجاهزة ولمستفيدي خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، بحسب لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفت بن ماضي، إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر فبرايرالماضي بلغت نحو 26.2 مليار ريال.

وأكد الصندوق مواصلته تقديم الدعم السكني لتمكين الأسر من تملك المسكن الملائم، ورفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.

يشار إلى أن الصندوق تحول في عام 2017 من الإقراض المباشرة إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية أسهم في تسريع وتيرة تملك المواطنين للمساكن.

وأشار الصندوق في وقت سابق، إلى أن هذه الخدمات التي يقدمها أسهمت في زيادة عدد المستفيدين من الدعم الشهري لأكثر من 424 ألف أسرة سعودية ضمن الحلول التمويلية والسكنية المتنوعة التي يقدمها برنامج القرض العقاري المدعُوم بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% وذلك حتى نهاية 2020.