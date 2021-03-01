شكرا لقرائتكم خبر عن سوق المال السعودية على أعتاب استقبال أضخم اندماج مصرفي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، أن السوق السعودية عكست الأسعار بشكل كبير بالنسبة لاندماج المصرفين، متوقعا أن جري المساهم الرئيسي الاندماج، وأن تكون تلك الفرصة جيدة لمشاريع الدولة الضخمة، التي تتطلب تمويلات من بنك بهذا الحجم.

ومع ترقب الجمعيتين العموميتين للبنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية لإقرار الاندماج بينهما لخلق أكبر كيان مصرفي سعودي، ختم مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأحد منخفضاً 0.54% إلى مستوى 9144.99 نقطة بتداولات فاقت 11.8 مليار ريال.

واعتبر بن غيث أن انخفاض الفوائد عالمياً يدفع أسعار الأسهم، لكن المخاوف الحالية تكمن في زيادة التضخم، مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية، وهذا ينعكس على مختلف أسواق الأسهم في العالم.

وقال إن سوق الأسهم السعودية تتأثر بنفس العوامل التي تتأثر بها أسواق العالم، موضحاً أن المخصصات الكبيرة في قطاع البنوك، تعكس التحفظ من أداء الشركات جراء ظروف الجائحة.

وأضاف أنه من الطبيعي أن تتحفظ البنوك أيضا في توزيعات الأرباح، خاصة البنوك المتعرضة لقطاع الشركات والتي يتوقع أن تضطر لبناء مخصصات كبيرة جراء ذلك التعرض، "ومن باب أولى التحفظ في توزيعات الأرباح".

وحول اكتتاب شركة الخريف، وصفه بن غيث بأنه اكتتاب ممتاز بمكرر ربحية للسهم 14 مرة بينما السوق يتداول عند 37 مرة، في ضوء أن الاكتتاب يأتي لشركة ناجحة في قطاع متخصص، مشيرا إلى إنه ليس مستغربا أن تغلق تداولات سهمها مرتفعة بالنسبة القصوى 10%، وهو مؤشر مهم وقوي على أنها ستشهد ارتفاعا جيدا في نسبة التداول في المرحلة المقبلة، بحسب موقع قناة العربية.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة بجلسة اليوم الأحد أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، وكيمانول، وعسير، ومدينة المعرفة، ومتطورة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وعسير، والجوف، والراجحي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) أمس منخفضاً 1446.43 نقطة ليقفل عند مستوى 25437.36 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 465 ألف سهم تقاسمتها 1306 صفقات.