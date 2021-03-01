شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.19% بما يعادل -0.11 نقطة، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمعاودة الارتفاع، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 9.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 9.97.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.70 ومستوى المقاومة 9.50.