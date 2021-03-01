شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 120 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه إمكانية عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 112 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 119.0 بينما مستوى المقاومة هو 122.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط