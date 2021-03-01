شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) يغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الأربعاء الماضي عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 195 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه استمرار الضغوط البيعية على تداولات السهم للوصول لمستوى الدعم 180 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 202 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 191 بينما مستوى المقاومة هو 197 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط