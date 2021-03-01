الاقتصاد

اهلي (ABK) يغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 01-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الأربعاء الماضي عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 195 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه استمرار الضغوط البيعية على تداولات السهم للوصول لمستوى الدعم 180 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 202 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 191 بينما مستوى المقاومة هو 197 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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