شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك (KFIC) يرتد مرة اخرى -تحليل صباحي- 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الأربعاء الماضي عند مستوى 47.90 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 51 فلس كمستوى أول ثم 55 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 46 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47 بينما مستوى المقاومة هو 48.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد