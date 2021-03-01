شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية (NRE) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الأربعاء الماضي عند مستوى 87.90 فلس،مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 89 فلس، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 78 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 92 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 86.7 بينما مستوى المقاومة هو 89.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط