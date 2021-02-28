شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسمنت نجران تُوصي بتوزيع 127.5 مليون ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أزصى مجلس إدارة شركة أسمنت نجران بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بجلستها المنعقدة أمس السبت، بقيمة 127.5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الأحد، أن حصة السهم ستبلغ 75 هللة، بما نسبته 7.5% من القيمة الإسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 170 مليون سهم.

وحسب بيان الشركة، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، المثقرر الإعلان عن موعدها في وقت لاحق.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 204.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 53.5 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 208.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 85.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن وانخفاض مصاريف التمويل إضافة إلى الأثر الإيجابي نتيجة حصول الشركة على الربوط الزكوية المعدلة والنهائية للأعوام 2014 حتى 2018 مما نتج عنه تعديل مخصصات الزكاة عن تلك الفترات.

وارتفعت المبيعات إلى 623.2 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 416.4 مليون ريال خلال العام 2019.