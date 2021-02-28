شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 28-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 3.238 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 3.29 ريال، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 3.15 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.30 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.21 وبين مستوى المقاومة هو 3.25 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط