شكرا لقرائتكم خبر عن شما بنت محمد: الحياة وإدارة العلاقات تحتاجان إلى الإبداع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن ممارسة الحياة وإدارة علاقة الإنسان مع محيطه تحتاج إلى التفكير بطريقة إبداعية وابتكارية تجعله قادراً على توظيف تلك القدرات في بناء حياة متطورة.

وأوضحت، في كلمتها بندوة افتراضية بعنوان «الابتكار والإبداع الفكري والثقافي ومستقبل الإمارات»، التي نظمها مجلس شما محمد للفكر والمعرفة، تزامناً مع فعاليات شهر الابتكار، أن القدرات لابد لها من خطط تأسيسية لتهيئة ذهنية الإنسان على التعامل بإبداع، حتى مع أبسط تفاصيل الحياة، لذلك يجب تنشئة عقلية الطفل على آليات تربوية وتعليمية ترتب طاقاته العقلية، وتعمل على تدعيم قدراته الابتكارية.

وقالت الشيخة شما بنت محمد، إن عمق مفهوم الابتكار والإبداع، أبعد من كونه مفهوماً مرتبطاً بالعلوم والفكر والأدب؛ لأنه مرتبط بالحياة وكيف نعيشها وكيف نُحسن من جودتِها بالصورة التي تصنع مناخاً صحياً ليستمر العقل البشري في رحلته من أجل فك رموز الحياة والكون لمستقبل أكثر إبداعاً للبشرية كلها.

وخلال الندوة تحدث كل من الدكتور محمود رواجبه، خبير في التفكير الإبداعي والابتكار المؤسسي في أبوظبي، حول (مؤشرات جودة الحياة الرقمية)، والمستشارة زهراء باقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز زري العالمي للاستشارات بمملكة البحرين، وتحدثت عن (استشراف مستقبل الإمارات وفق الابتكار الفكري والمعرفي)، والمستشارة حنان بن خلوق مختصة في تطوير الابتكار المؤسسي ومؤسسة لمنصة توازن والتي تحدثت عن (الابتكار في عصر الأزمات).

كما تحدثت الدكتورة موزة المزروعي، مديرة استراتيجيات التمكين الرقمي بالمؤسسة الإماراتية للتعليم، حول (الابتكار في الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الفكري الرقمي)، وشارك سعيد حمدان مدير إدارة النشر بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بحديث حول (مفهوم الابتكار ومجالاته في بناء الهوية الفكرية الإماراتية).