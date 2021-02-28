شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير المرسى السياحى بمحافظة الأقصر وتوفير وسائل الراحة للسائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الأقصر أعمال تطوير المرسى السياحي للسياحة والآثار، حيث تم الانتهاء بالكامل من أعمال المرحلة الأولى لتطوير المرسي، وجاري حالياً إستكمال أعمال التطوير بالمرحلة الثانية للمرسي. وسيتم تشكيل لجنة هندسية لمتابعة آلية إجراءات تسلم المرسى بمرحلتيه خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأتي أهمية تمهيد المرسى وتوفير وسائل الراحة للسائحين، وإضافة كافة الإمكانات لإتاحة وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وأمتعتهم حتى مستوى رسو الفنادق العائمة.

وأوضحت سامية سامي الوكيل الدائم للسياحة والآثار، أن أعمال تطوير المرسى تتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتة إلى أن المرسى يبلغ طوله الإجمالى 1200 مت ، ومجهز بالعدد المناسب من السلالم والمنازل موزعة كل 200 متر، ويبلغ طول المرحلة الاولى 450 م وقد بدأت أعمال تطويرها في سبتمبر2020، وأضافت أن المرحلة الثانية يبلغ طولها 750 م وجارى الإنتهاء من تطويرها.

ويتوافق مشروع التطوير مع الرؤية البصرية لمحافظة الأقصر بما يتضمنه من رفع كفاءة الواجهات والأرضيات ووحدات الإضاءة وتنسيق الموقع ، كما يشمل أيضاً تطوير أكشاك البازارات وواجهات المحلات الموجوده بالمرسي لتقديم أفضل مستوى من الخدمات السياحية بها .

هذا فضلاً عما تضمنته أعمال التطوير من رفع كفاءة السلالم والمنازل لتسهيل الوصول الى الفنادق العائمة، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق ومتطلبات الحماية المدنية.