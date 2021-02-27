«ميدترا» الأمريكية تدشن مقراً إقليمياً في «حمرية الشارقة»

الشارقة: ”الخليج 365”

افتتحت شركة «ميدترا» الأمريكية، إحدى أكبر الشركات العالمية في إنتاج وصناعة المعدات والمنتجات الطبية والصحية، مقرها الجديد في هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، موسعةً نشاطها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من إمارة الشارقة. وتنشط الشركة الأمريكية في أكثر من 40 دولة حول العالم، ويتوقع أن يبلغ حجم استثمارها في المنطقة الحرة بالحمرية 100 مليون درهم خلال السنوات القادمة، مع تشييدها لمرافق إنتاج وتصنيع حديثة وفق تقنيات متطورة ومبتكرة، حيث أطلقت الشركة المرحلة الأولى من استثمارها في حمرية الشارقة، تمهيداً للتوسع في خدمة عملائها بالسوق المحلية والأسواق العالمية. وجرت مراسم افتتاح المقر الجديد لشركة «ميدترا» مؤخرا بحضور سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، الذي جال في مرافق الشركة مطلعاً على سير عملياتها ونشاطها، ومستمعاً من مسؤوليها عن التقنيات المتبعة في صناعة وإنتاج المعدات والمنتجات المتطورة في مجال الصناعات الطبية، حيث تخدم شركة «ميدترا» أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2004 من مقرها في المملكة العربية السعودية، وقد بدأت بخدمة السوق الإماراتية منذ العام 2013، قبل أن تقرر الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، لتوسيع نشاطها وتأسيس وجود لها في دولة الإمارات يلبي الطلب المتنامي على خدماتها ومنتجاتها. وتوفر الشركة أكثر من 3000 منتجاً متنوعاً يستخدم في العديد من القطاعات الاقتصادية أبرزها الرعاية الطبية ومنتجات الرعاية الشخصية والزراعة والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية والضيافة والنفط والغاز والقطاعات الصناعية، حيث تتميز منتجات الشركة بجودتها العالية والتقنيات الحديثة المعتمدة في تصنيعها وإنتاجها.

مكانة متنامية

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية: «إن افتتاح المقر الجديد لشركة ميدترا في هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مؤشر نوعي على المكانة المتنامية لإمارة الشارقة كوجهة عالمية للأعمال، خصوصاً وأنها تعد من أهم الشركات العالمية في إنتاج المعدات الطبية، وتوقيت تأسيس مقرها في الشارقة في الوقت الراهن المرتبط بجائحة كوفيد-19 وازدياد الطلب على منتجات الوقاية الصحية يعكس أهمية بيئة الأعمال بالإمارة، وسمعة الشارقة ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية في هذه الأوقات الاستثنائية». وأضاف:«نرى اليوم إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية المتنوعة الاختصاصات والمجالات على التواجد في الشارقة، واتخاذها مركزاً لعملياتها في أسواق المنطقة، ونحن في حرة الحمرية نوفر تسهيلات غير مسبوقة وخدمات استثنائية تدعم تطلعات هذه الشركات في تحقيق أهدافها الاقتصادية»، مؤكدا أن الاستثمار الجديد يعكس تنوع الاستثمارات الأجنبية التي تستقطبها المنطقة، والتي تدعم خطط التنوع الاقتصادي وترسخ مكانة الشارقة كمركز للصناعات النوعية في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدعم قطاع الأعمال، وتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين، والارتقاء بالأداء الاقتصادي للإمارة.

فرص مجزية

بدوره أشار ساج سليمان رئيس شركة «ميدترا» الأمريكية، إلى أن اختيار السوق الإماراتية مقراً جديداً لعمليات الشركة جاء بسبب الرؤية الاستشرافية المستقبلية التي توفرها دولة الإمارات للمستثمرين، والفرص المجزية المتاحة في السوق الإماراتية، فضلا عن البنية التحتية المتطورة التي توفرها إمارة الشارقة على وجه العموم والمنطقة الحرة بالحمرية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لحرة الحمرية والخدمات المتميزة التي تقدمها شكلت عوامل أساسية في قرار الشركة نحو توسيع حضورها في أسواق المنطقة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز وصول الشركة إلى الأسواق العالمية، وتدعم خطوط تصدير منتجات الشركة إلى عملائها حول العالم. وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية ثاني أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات، وتتمتع بمزايا تنافسية عديدة أبرزها توفير نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب إعفاءات ضريبية متعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية، كما تضم أراضٍ صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم.

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