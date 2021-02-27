شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-2-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.86 جنيه للشراء، 51.99 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.65 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.

وعالميا، ارتفع مؤشر الدولار إلى 90.38، متمسكا بمكسب حققه الخميس الماضى بواقع 0.2 %، حين تعافى من خسائر بلغت 0.26 % قبل عطاء سندات، وبذلك يكون المؤشر منخفضا أقل من 0.2 %في الشهر، عقب مكسب 0.6 بالمئة حققه في يناير.

ولم يطرأ على العملة الأمريكية تغير يُذكر عند 106.165 ين بعد أن لامست في وقت سابق 106.43 للمرة الأولى منذ سبتمبر.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.65 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.86 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.88 جنيه للشراء .

51.99 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.69 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.86 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.90 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.