شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يهبط بأكثر من 8% وسط أنباء عن إيقاف إنتاج سيارات "موديل 3" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الخميس بشكل حاد في ظل أنباء عن توقف إنتاج إحدى السيارات الهامة لدى الشركة الأمريكية المصنعة للمركبات الكهربائية فضلا عن المبيعات المكثفة التي طالت القطاع التكنولوجي ومعظم القطاعات في وول ستريت.



ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر قولها إن شركة "تسلا" أبلغت موظفيها بوقف إنتاج سيارات "موديل 3" في مصنع الشركة بولاية كاليفورنيا حتى السابع من مارس/آذار القادم.



وكانت "تسلا" قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن خفض أسعار بعض موديلات سياراتها الأرخص تكلفة.



وأثار المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" الجدل في الآونة الأخيرة بعد إعلان استثمار صانعة السيارات الكهربائية ما يقرب من 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية "البيتكوين".



وعلى صعيد التداولات، هبط سهم "تسلا" بنسبة 8.1% وأغلق جلسة الخميس عند 682.2 دولار لتسجل القيمة السوقية للشركة نحو 654.8 مليار دولار، وبلغ السهم أعلى سعر في الجلسة عند 737.2 دولار وأقل سعر عند 670.5 دولار.