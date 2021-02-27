شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيم ستوب" يهبط بأكثر من 6% لكنه يحقق مكاسب أسبوعية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "جيم ستوب" خلال تداولات اليوم الجمعة، لكن سهم شركة ألعاب الفيديو الأمريكية حقق مكاسب قوية خلال الأسبوع الجاري.



وكان سهم "جيم ستوب" قد ارتفع في وقت سابق بالجلسة كما جذب مستثمري التجزئة مجددا هذا الأسبوع عبر منتديات "ريديت".



هذا، وقد قفز سهم "جيم ستوب" بنسبة 1600% خلال الشهر الماضي مع اتفاق مستثمري التجزئة على دفع السهم نحو الارتفاع الومكاسب، وذلك على عكس رهانات صناديق التحوط التي توقعت الهبوط.



يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه "وول ستريت" ضغوطا ومبيعات مكثفة بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "جيم ستوب" بنسبة 6.4% وأغلق جلسة الجمعة عند 101.7 دولار، وسجل أعلى سعر في التعاملات عند 142.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 86 دولارا.



ومن ناحية الأداء الأسبوعي، ارتفع سهم "جيم ستوب" بنسبة تناهز 180% على الرغم من الهدوء الذي اعترى التداولات على السهم في شهر فبراير/شباط.