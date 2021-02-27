شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يعمق خسائره ويغلق منخفضا بنحو 470 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا ناسداك) خلال تداولات اليوم الجمعة وسجلت خسائر أسبوعية، وذلك في ظل الضغوط الواردة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم أعلى 1.6%، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا المستوى منذ أكثر من عام.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد ذكر أمام الكونجرس في تصريحات هذا الأسبوع بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيد عن وتيرة التوظيف الكاملة كما أن التضخم بعيد عن المستهدف.



ومع ذلك، يتوقع "باول" تحسنا في أداء الاقتصاد خلال العام الجاري بالتزامن مع كبح تفشي فيروس كورونا بفضل اللقاحات.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.5% في الشهر الماضي، كما ارتفع دخل الأمريكيين بنسبة 10% في يناير/كانون الثاني، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل/نيسان 2020.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 3.2% أو ما يعادل 3.02 دولار وأغلق جلسة نيويورك عند 61.50 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.8% ومكاسب شهرية بنسبة 17.8%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 63.5 دولار وأقل سعر عند 61.7 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.1% أو ما يعادل 75 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 66.13 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5% ومكاسب شهرية بنسبة 20%، وبلغ الخام أعلى سعر عند 66.9 دولار وأقل سعر عند 65.7 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5% (ما يعادل 469 نقطة) إلى 30932 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31450 نقطة وأقل مستوى عند 30911 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%، لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 3.2%.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 3811 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3861 نقطة وأقل مستوى عند 3789 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.8%، لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 2.6%.



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 73 نقطة) إلى 13192 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13368 نقطة وأقل مستوى عند 13024 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.9%، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 0.9%.