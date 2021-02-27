شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للصويا رغم صعود الدولار والتوقعات بشأن المحاصيل البرازيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من صعود قوي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتوقعات بشأن المحاصيل البرازيلية.



وتشير التوقعات من جانب إحدى الشركات الاستشارية الزراعية إلى أن إنتاج البرازيل من الصويا سوف يصل إلى 129.98 مليون طن في موسم الحصاد 2020/2021، وهو ما يعد ارتفاعا من توقعات سابقة أطلقتها الشركة عند 128 مليون طن لنفس الموسم.



وأظهر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن أنشطة معالجة الصويا في البلاد (تمهيدا للتصدير) استقبلت 195.6 مليون بوشل من الصويا خلال يناير/كانون الثاني، كما ارتفع إنتاج أمريكا من الديزل الحيوي (الذي يستخدم الصويا في إنتاجه) غلى 159 مليون جالون في ديسمبر/كانون الأول.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، استقرت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار على نحو إيجابي عند 14.04 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.08 دولار وأقل سعر عند 13.78 دولار.