شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يضغط على الين الياباني مع تركيز المستثمرين على أسواق السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تركيز المستثمرين على أسواق السندات.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم أعلى 1.6%، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا المستوى منذ أكثر من عام.



جاء ذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" والتي ألمح فيها إلى إمكانية صعود التضخم ليقترب من المستهدف في وقت لاحق هذا العام.



لكن "باول" شدد على أن التضخم لا يزال بعيدا عن المستهدف كما أن وتيرة التوظيف تشهد تباطؤاً.



وتشير توقعات المحللين إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد تحسنا هذا العام بدعم من السيطرة على جائحة كورونا وتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات في مختلف الدول.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 106.5، وسجل أعلى مستوى عند 106.6 وأقل مستوى عند 105.8.