شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 776 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
عيار 21 يسجل 776 جنيها
عيار 18 يسجل 665 جنيها
عيار 24 يسجل 886 جنيها
الجنيه الذهب يسجل 6208 جنيها
اونصة الذهب 1760 دولار
الأسهم الأوروبية انخفضت أيضا حيث طغى ارتفاع عوائد السندات وتقلبات الأسواق الأمريكية على التفاؤل حيال تعاف اقتصاد منطقة اليورو، في حين ألقت نتائج ضعيفة من ستاندرد تشارترد وأنهيزر-بوش بظلالها.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد صعود وصل إلى 0.5 بالمئة، حيث تأثرت قطاعات الأسهم الرئيسية سلبا من جراء قفزة في عوائد سندات منطقة اليورو والولايات المتحدة، بفعل توقعات لارتفاع معدلات التضخم.
وزادت الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في فبراير ، مدعومة بحالة من التفاؤل في قطاعي الصناعة والخدمات وفي أوساط المستهلكين، مما عزز توقعات التضخم التي أخذت تغذي عوائد السندات خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال المحللون في بنك رابو "القلق من تجدد التضخم تعزز، بدليلا لصعود الحاد والمطرد لعوائد سندات الخزانة الأمريكية والرواج الناشئ لأدوات التحوط من التضخم مثل السلع الأولية."