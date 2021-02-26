شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 776 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، بقيمة 6 جنيهات، وسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعاً في مصر- 776 جنيها للجرام، مع استمرار هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً بصورة ملحوظة إلى 1760 دولار وهو أدنى سعر للمعدن النفيس عالمياً منذ 4 أشهر تقريباً.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل 776 جنيها عيار 18 يسجل 665 جنيها عيار 24 يسجل 886 جنيها



الجنيه الذهب يسجل 6208 جنيها الجنيه الذهب يسجل 6208 جنيها اونصة الذهب 1760 دولار

الأسهم الأوروبية انخفضت أيضا حيث طغى ارتفاع عوائد السندات وتقلبات الأسواق الأمريكية على التفاؤل حيال تعاف اقتصاد منطقة اليورو، في حين ألقت نتائج ضعيفة من ستاندرد تشارترد وأنهيزر-بوش بظلالها.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد صعود وصل إلى 0.5 بالمئة، حيث تأثرت قطاعات الأسهم الرئيسية سلبا من جراء قفزة في عوائد سندات منطقة اليورو والولايات المتحدة، بفعل توقعات لارتفاع معدلات التضخم.

وزادت الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في فبراير ، مدعومة بحالة من التفاؤل في قطاعي الصناعة والخدمات وفي أوساط المستهلكين، مما عزز توقعات التضخم التي أخذت تغذي عوائد السندات خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال المحللون في بنك رابو "القلق من تجدد التضخم تعزز، بدليلا لصعود الحاد والمطرد لعوائد سندات الخزانة الأمريكية والرواج الناشئ لأدوات التحوط من التضخم مثل السلع الأولية."