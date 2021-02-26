شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال صاعد– تحليل - 26-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر البلاتين لموجه تصحيحية هابطة إلا أن استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الإضافي الممتد نحو 1165.00 يؤكد الاستمرارية الإيجابية والتي قد تستهدف قريبا مستوى 1300.00 و 1380.00 على التوالي.

ما يجب التنويه له, أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الإضافي المذكور سابقا, فإن ذلك سيؤكد تأجيله للهجوم الصاعد وليضطر لتكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 1075.00 وصولا لدعم القناة الصاعدة والمتمثل حاليا بمستوى 985.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1190.00 و 1260.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم