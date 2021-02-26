شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزان التجاري في نيوزيلندا دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر كانون الثاني/يناير والتي أظهرت عجز بما قيمته 626 مليون دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 69 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض بما قيمته 17 مليون دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية متفوقة على التوقعات التي أشارت لعجز بما قيمته 630 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري تقلص الفائض إلى ما قيمته 2.75 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 2.98 مليار دولار نيوزيلندي في كانون الأول/ديسمبر، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات تراجعاً إلى ما قيمته 4.19 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.38 مليار دولار نيوزيلندي في كانون الأول/ديسمبر، كما أوضحت قراءة الواردات انخفاضاً إلى ما قيمته 4.82 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.32 مليار دولار نيوزيلندي.