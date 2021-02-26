شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بحوالي 1% في ظل ضغوط عوائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة فضلا عن ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" هذا الأسبوع التي أكد خلالها على أن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 730 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل المستوى 845 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 3.4% في يناير/كانون الثاني، وهو أكبر ارتفاع شهري في نصف عام، كما تجاوز توقعات ارتفاع بنسبة 0.9%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى 89.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% أو ما يعادل 24 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 27.685 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 28.345 دولار وأقل سعر عند 27.345 دولار.