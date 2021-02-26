شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضا بأكثر من 1% رغم هبوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو ملحوظ عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وعلى الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 730 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل المستوى 845 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 3.4% في يناير/كانون الثاني، وهو أكبر ارتفاع شهري في نصف عام، كما تجاوز توقعات ارتفاع بنسبة 0.9%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى 89.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.3% أو ما يعادل 22.5 دولار وأغلقت عند 1775.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1805 دولارات وأقل سعر عند 1763.9 دولار.