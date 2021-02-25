شكرا لقرائتكم خبر عن "زين السعودية" تُعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 54 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زين السعودية، اليوم الخميس، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 54 مليون ريال بما يُمثل 0.60% من رأس مال الشركة الحالي والبالغ 8.987 مليار ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الخسائر تراجعت من 1.608 مليار ريال للعام 2019- تمثل 27.5% من رأس مال الشركة البالغ حينها 5.837 مليار ريال.

وقالت الشركة، إن هذا الانخفاض يعود إلى تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 1.350 مليار ريال بالإضافة إلى الأرباح المسجلة خلال السنة المالية البالغة 260 مليون ريال.

وبحسب البيان، نتجت الخسائر المتراكمة من تكلفة إصدار أسهم الحقوق الأولوية بمبلغ 56 مليون ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 485 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع العام 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 5.6% نتيجة الأثر التراكمي لجائحة كورونا والذي أدى إلى تقليص عدد الزوار للعمرة إضافة إلى اقتصار الحج على حجاج الداخل بالإضافة إلى تخفيض الأسعار للمكالمات الإنتهائية خلال النصف الثاني من العام 2020.

وتراجعت المبيعات إلى 7.9 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 8.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 2.2% مما أدى إلى انخفاض في إجمالي الربح بتأثير تراكمي قدره 8.8%

كذلك انخفضت تكاليف التمويل بمبلغ قدره 146 مليون ريال، ويعود ذلك إلى الانخفاض في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأمريكي (ليبور) وكذلك من نتائج إصدار أسهم الحقوق الأولوية.