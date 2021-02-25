شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،أعقبت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 406.7 نقطة ،بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الألماني بأفضل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بفضل ارتفاع معظم أسعار السلع والمعادن الصناعية المقومة بالدولار الأمريكي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس بأكثر من 0.2% ، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوي قياسي جديد عند 32,009.6 نقطة.

وارتفعت أيضا العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

تحققت تلك المكاسب القوية للأسهم الأمريكية ،بعد التصريحات المطمئنة من رئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي "جيروم باول" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي بشأن توقعات التضخم فى الولايات المتحدة.

كرر بأول التأكيد بأن البنك المركزي لن يعدل سياسته الحالية حتى يتحسن الاقتصاد بشكل واضح ،وقلل من خطر التضخم قائلا إنه يمكن أن يستغرق ثلاث سنوات للوصول إلى المستهدف ،لكن إذا استمرت الأسعار فى الارتفاع بطريقة مستمرة ومقلقة فإن البنك المركزي لديه أدوات لمكافحة ذلك.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.2% ،وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.