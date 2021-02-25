شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 7.5% زيــادة فـي قيمة المعاشـات المنـصرفة عام 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

المعاشات المنصرفة

بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 84.2 مليار جنيه عـام 2019/2020 مقابل 78.3 مليار جنيه عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 7.5٪.

صندوق التوفير

وبلــغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 95.7 مليار جنيه عـــام 2019/2020 مقابل 100.4 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بانخفاض بلغت نسبته 4.6 ٪.

الحسابات الجارية

بلغت قيمـة المبالغ المودعة 136.9 مليـار جنيه عـام 2019/2020 مقـابل 132.3 مليـار جنيه عام 2018/2019 بزيـادة بلغت نسبتهـا 3.5%.

الطوابع المباعة والنماذج

بلغت قيمة الطوابع المبـاعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 238.2مليون جنيه عام 2019/2020 مقابل 247.3 مليـون جنيه عـام 2018 /2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.7٪.

وحدات الخدمات البريدية، وبلـغ عـدد المكاتب البريدية 4033 مكتب عـام 2019/2020 مقــابل 4035 مكتب عـام 2018/2019 بانخفاض بلغت نسبته 0.05٪.

خدمة الدفع الالكتروني

وبلغ عدد وحدات خدمة الدفع الالكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 2841 وحدة عام 2019/2020 مقابل 2381 وحـدة عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 19.3% وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.