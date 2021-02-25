شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو تعلن عن شراء خط إنتاج لفات مناديل ورقية خام بقيمة 123 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"عن توقيع اتفاقية مع شركة Toscotec الإيطالية، لشراء خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام بقيمة 123 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم تصنيع وتوريد خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام بطاقة انتاجية تصميمية تبلغ 60 ألف طن سنوياً في إطار تنفيذ مشروع إنتاج لفات المناديل الورقية الذي اعتمده مجلس الإدارة سابقاً.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تمويل الصفقة عن طريق قروض من البنوك وصندوق التنمية الصناعية كما تم الإعلان عنه سابقاً.

وبحسب البيان، سيتم سداد دفعة مقدمة خلال 21 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد مقابل ضمان بنكي من المورد، والباقي على دفعات تتوافق مع التوصيل والتركيب والتشغيل والاستلام النهائي مع حصول الشركة على ضمان أداء من المورد حسب شروط التعاقد.

وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة على الألات والمعدات وكذلك الالتزامات بقيمة دفعات العقد وبالتزامن مع سدادها، على أن يبدأ الأثر المالي لتلك الصفقة على القوائم المالية من الربع الأول 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة مُوبكو، وافقت في ديسمبر الماضي، على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام والورق الصحي على أرض الشركة في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وذلك لتلبية احتياجات السوق وتنويع منتجات الشركة.

وذكرت الشركة أن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة للمشروع تبلغ 338 مليون ريال، علماً بأنه سيتم تمويل المشروع بشكل رئيسي عن طريق صندوق التنمية الصناعية والقروض البنكية، وجزئياً من خلال مصادر الشركة الذاتية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 383 ألف ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 858 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض حجم المبيعات وأسعار البيع وكذلك ارتفاع تكلفة المبيعات للطن.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.