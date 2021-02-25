شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الكابلات" توصي بزيادة رأس المال بنحو 350 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 360 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إلى أن السبب في زيادة رأس المال هو إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وبحسب البيان، تكون الأحقية في الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقـوق أولوية المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت الكابلات إلى أنه قد تم تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً للطرح. علماً بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن الكابلات حققت صافي أرباح بلغ 51.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 23.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هوامش الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، بالإضافة إلى إنخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 8.4 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 74.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.