البواردي وكبار قادة «الدفاع» و«الداخلية» يلتقون ضيوفاً



زار محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021» يرافقه عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، وزار خلال الجولة عدداً من أجنحة الشركات الدولية المشاركة في معرض «آيدكس» منها جناح الشركات الأمريكية والإسرائيلية والأردنية، والتي عرضت آخر ابتكاراتها وصناعاتها وإنتاجها من الأنظمة الدفاعية والعسكرية والأمنية.

منتجات دفاعية

واستمع لشرح المشاركين في المعرض حول منتجاتهم الدفاعية وآخر التطورات التي يشهدها العالم في مجال الأنظمة والأسلحة الدفاعية وعن أهمية المشاركة في المعرض والوقوف على أحدث التكنولوجيا الدفاعية والعسكرية.

كما التقى محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، الأربعاء، بمكتبه في معرض «آيدكس 2021»، الفريق بيرهانو جولا جيلالجا، رئيس أركان قوات الجيش الإثيوبي، وزبيدة جلال، وزيرة الصناعات الدفاعية الباكستانية، والوفود المرافقة التي تزور البلاد حالياً لحضور فعاليات المعرض.

ورحب البواردي بالضيوف، وبحث معهم علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وبلدانهم والمتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية، وجوانب تطويرها، كما تبادلوا وجهات النظر في آخر المستجدات في المنطقة، وبحثوا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أجنحة الشركات

وقام الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، بجولة تفقدية شملت عدداً من أجنحة الشركات المحلية والدولية المشاركة في معرض «آيدكس 2021».

والتقى خلال الجولة عدداً من المشاركين في المعرض، وتبادل معهم الأحاديث بأهمية المشاركة في مثل هذه المعارض الدولية، للتعريف بالصناعات العسكرية والإضاءة على أحدث ابتكارات ومنتجات الشركات التي يقدمونها.

كما استقبل اللواء الركن البحري الطيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، أمس الأربعاء، كلاً على حدة، السفير حسين باقيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، والفريق البحري داريو جياكو، نائب مدير الأمانة العامة للدفاع والتسليح الوطني، في وزارة الدفاع الإيطالية، والفريق المهندس استيفان بيشون، رئيس قسم التسليح العسكري الفرنسي، واللواء سلمان إلياس، رئيس قسم البحث والتطوير الباكستاني.

وبحث اللواء الركن طيار، فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021، مع اللواء سينارث باندارا رئيس أركان الجيش السيريلانكي، سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين في مختلف المجالات المرتبطة بتنظيم المعارض والفعاليات.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، الآلية المتبعة في تنظيم المعارض الدولية الكبرى، بحجم معرضي «آيدكس» و«نافدكس» والتحديات التي ترافقها خلال مراحل التحضير والإعداد، وصولاً إلى استقبال الضيوف والزوار على الأرض.

وزارة الداخلية

وبحثت وزارة الداخلية مع عدد من ضيوف المعرض الدولي «آيدكس 2021» سبل التعاون في المجالات الأمنية والشرطية وذلك في سلسلة من اللقاءات. والتقى اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي في وزارة الداخلية مع يانكوبا سونكو وزير الداخلية في جمهورية غامبيا وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الشرطية.

كما التقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة مع اللواء ماركو موكي رئيس الإدارة الثالث في القيادة العامة لسلاح الكارابينيري في إيطاليا بحضور نيكولا لينير سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة والوفد المرافق، ومع اللواء الركن حسين الحواتمة مدير الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له. (وام)