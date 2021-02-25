«البيتكوين» ترتفع مجدداً وتتجاوز الـ 50 ألف دولار

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام أن عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة ارتفعت مرة أخرى فوق مستوى 50 ألف دولار، اليوم الأربعاء، بعد عمليات بيع قاسية تعرضت لها العملة المشفرة فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

يأتى هذا بعدما أعلنت شركة "سكوير" اﻷمريكية، المتخصصة في اﻻستثمارات التكنولوجية، أمس الثلاثاء، شراء ما قيمته 170 مليون دولار من العملة المشفرة.

وبحسب ما ذكر موقع "كوين ميتريكس" المعني بأسعار العملات الرقمية، فقد ارتفعت العملة الرقمية الأكثر قيمة في العالم بأكثر من 6٪ لتصل إلى 50 ألفاً و61 دوﻻرًا أمريكيًا.

وفي وقت سابق، ارتفعت العملة المشفرة لتبلغ 51 ألفًا و369 دولارًا، لكن تلك المكاسب تقلّصت لاحقًا.

وحصلت العملات المشفرة الأخرى على دعم في قيمتها السوقية، حيث ارتفعت قيمة عملة "إيثر" بنسبة 11%، وعملة "إكس آر بي" بنسبة 4%.

وكانت شركة "سكوير"، التى يديرها جاك دورسى الرئيس التنفيذى لشركة "تويتر" اﻷمريكية، أعلنت أمس أنها اشترت 3318 عملة "بيتكوين" بمتوسط سعر يبلغ حوالى 51 ألفا و235 دولارًا، مشيرة إلى أن العملة الرقمية تمثل الآن حوالى 5% من إجمالى أصولها.