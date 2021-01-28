شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بحري" تتراجع 69% بالربع الرابع 2020 للانخفاض في عوائد القطاعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، المعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 68.9% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 77.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 249.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 141.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 382.6 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الرابع إلى الإنخفاض في العوائد من عدة قطاعات وبشكلٍ رئيسي من قطاع النفط، وذلك بسبب إنخفاض معدلات أسعار النقل بالإضافة لإنخفاض عمليات النقل.

وارتفعت المبيعات إلى 1.3 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الجاري، مُقابل مبيعات 1.9 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.6 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 620.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، إلى 1.5 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 371.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.