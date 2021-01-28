شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد رواد الأعمال العرب يرصد جائزة سنوية لأفضل بحث علمى مُتخصص فى ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد إبراهيم رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب، اليوم الخميس، أن مجلس إدارة الاتحاد رصد جائزة سنوية للبحث العلمي المتميز، والتي تُعد حسب استراتيجية الاتحاد ومنتدى شباب الجامعات العربية، ووفق أولويات البحث المعتمدة بموجب خطته السنوية، على أن تتولى لجنة علمية مُتخصصة مكونة من علماء وأساتذة الجامعات في ذات الاختصاص بمجال الجائزة في البحث العلمي تقييم البحوث العلمية المقدمة من خلال رئيس الاتحاد وأمين عام المنتدى.

ودشن الاتحاد خلال انعقاد مؤتمره السنوي اليوم ورشة عمل لتحديد النظام الأساسي لمنتدى شباب الجامعات العربية، ويُعد من أبرز أهدافها هو التخطيط لإجراء مشاريع بحوث مشتركة بين المؤسسات العلمية والأكاديمية على مستوى الأقطار العربية ودعمها وتسيير تنفيذها ومتابعة تقدم البحث العلمي المشترك، ودعم الأنشطة الطلابية في مجال ريادة الأعمال.

ونوه إبراهيم، خلال كلمته فى المؤتمر السنوي لاتحاد رواد الاعمال العرب تحت عنوان "تحديات الاستثمار العربى المشترك واختراق الأسواق الإفريقية"، بأن منتدى شباب الجامعات العربية يستهدف دعم البحث العلمى فى مجال تخصصات ريادة الأعمال ودعم البحث العلمى المتخصص بغية تحقيق التقدم العلمى والريادي وتوعية الشباب، وتعزيز مشروعات البحث العلمى المشتركة بين المؤسسات العلمية والأكاديمية على مستوى الأقطار العربية وتبادل توصياتها ونتائجها، وربط موضوعات الأبحاث العلمية في مجال تخصص منتدى شباب الجامعات العربية وخاصة التطبيقية منها بخطط التنمية وريادة الأعمال ودعم أفكار وإبداعات وابتكارات الشباب فى الأقطار العربية، إلى جانب عقد اللقاءات العلمية والمنتديات الدولية المتخصصة دوريًا.

وأوضح أن الاتحاد بصدد إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن أهم المشروعات الداعمة للاقتصاد المصري وكذلك التحديات الرئيسية المطروحة على طاولة الاستثمار العربي والتكامل الاقتصادى العربى والأفريقى.

وأضاف أن المذكرة ستتضمن رؤية الاتحاد فى تنمية الصادرات ودعم الاقتصاد الوطنى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخطة المستقبلية للنهوض بها وفرص الاستثمار المتاحة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيات، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في صناعة التطوير العقارى، وسبل مشاركة مجتمع الأعمال المصرى، ومدى تأثير ذلك على تشجيع بيئة ومناخ السياحة المصرية.