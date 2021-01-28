شكرا لقرائتكم خبر عن تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للارتفاع بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحاً 22.90 نقطة ليغلق عند مستوى 8807.02 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.45% خاسراً 380.61 نقطة ليغلق عند مستوى 25927.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 177.8 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.

صعد 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.26%، يليه قطاعي السلع الرأسمالية والاتصالات بنسبة 0.82%، ثم قطاعي المواد الأساسية والمرافق العامة بنسبة 0.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.68%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.59%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.36%.

وقفز 97 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باعظيم" بنسبة 10%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 7.78%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 5.83%، فيما تراجع 85 سهماً على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 2.70%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 2.44%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 1.97%، فيما تصدر سهم "باعظيم" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 466.9 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، استيفاء جميع الشروط المتعلقة بإبرام اتفاقية لشراء كامل حصص الملاك في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة، وذلك مقابل 946 ألف ريال سعودي، وتشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة وتقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشتري، وبالتالي، انتقلت ملكية كامل الحصص في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة إلى الشركة الوطنية للتربية والتعليم و تم تعديل عقد التأسيس لشركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس، وتم تكليف عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي (العضو المفوض) للقيام بمهام منصب الرئيس التنفيذي للشركة بشكل مؤقت لحين شغل هذا المنصب.