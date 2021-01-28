شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بكسر مستوى 0.7625 وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7505، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستويات 0.7625 و0.7665.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7560 والمقاومة 0.7680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط