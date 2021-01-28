شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بمحاولة كسر مستوى 25.00 ويجد دعم قوي هناك، ليقترب من اختبار مستوى 25.50 الآن، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 24.30 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن اختراق 25.50 والثبات فوقه سيدفع السعر للتعافي واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.40 والمقاومة 25.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط