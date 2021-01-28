راهن الجميع على خسارتها.. GameStop تربح ملايين الدولارات وصدمة كبيرة داخل وول ستريت



الشارقة - اميمة ياسر - أحمد أبو عقيل

على مدار الأشهر القليلة الماضية، عمل عدد من مستخدمي Reddit على رفع قيمة الأسهم لشركة GameStop لتجارة ألعاب الفيديو بالتجزئة، على الرغم من مراهنة مستثمري وول ستريت على فشل الشركة، مما دفع السهم للأعلى بأكثر من 10،000٪ ثم بدأوا في نشر إستراتيجيتهم إلى سلسلة الأفلام AMC المتعثرة أيضًا.

وقد نجح المستثمرين ،بقلب وول ستريت رأساً على عقب ، وخلقوا دراما مليئة بالمفاجأت ولغة الإنترنت الغريبة حيث يتوقع المستثمرون الكبار خسارة مليارات الدولارات.



على الرغم من وصف هذه الخطوة بأنها "مجنونة" فقد أصبح سهم GameStop ساحة معركة لحرب ملحمية بين وول ستريت وتجار الإنترنت، حيث توقع الجميع تقريبًا.

قال جيم كرامر ، معلق في وول ستريت على قناة سي إن بي سي ومدير صندوق تحوط سابق ، خلال مقطع يوم الاثنين الماضي"إننا نشهد ظاهرة لم أرها من قبل". وقد تكون GameStop مجرد البداية. "انه جنون."

بدأ كل شيء الأسبوع الماضي ، عندما رفعت الملصقات الموجودة على مجتمع دردشة تداول الأسهم Reddit r / WallStreetBets الأسهم في متجر تجزئة اللعبة المتعثر. مع وجود الكثير من المراهنات في وول ستريت ضد نجاح GameStop ، اعتقد مستثمرو WallStreetBets أنهم يستطيعون إجبار السوق على الارتفاع من خلال خلق طلب حيث لم يكن هناك الكثير من قبل.

نتيجة لذلك ، قفز سهم GameStop بأكثر من 822٪ ، من 17.25 دولارًا للسهم في بداية العام إلى أعلى مستوى عند 159.18 دولارًا يوم الإثنين. ثم انخفض بمقدار النصف تقريبًا ، ليرتفع مرة أخرى إلى 147.98 دولارًا يوم الثلاثاء. ثم قام Musk بالتغريد حول هذا الموضوع إلى 43 مليون متابع (باستخدام مفردات الإنترنت الغريبة بالطبع) ، وقفز السعر بنسبة 40٪ في فترة التداول بعد ساعات التداول. يوم الأربعاء ، أغلق عند 347.51 دولارًا للسهم ، قبل أن ينخفض مرة أخرى في تعاملات ما بعد الإغلاق.



على نحو فعال ، أدرك جمهور WallStreetBets أن وول ستريت ارتكبت خطأً فادحًا كان الأشخاص المعروفون باسم البائعين على المكشوف الذين كانوا يراهنون على انخفاض سهم GameStop عدوانيين للغاية.

أدرك جمهور WallStreetBets أنهم إذا تمكنوا من خلق طلب مصطنع على أسهم GameStop بأموالهم الخاصة ، فيمكنهم إجبار وول ستريت على إعادة ضبط رهاناتها ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وبعض المستثمرين الذين لا يستطيعون حتى دعم رهاناتهم ضد GameStop ، سيتعين عليهم دفع المزيد.

اعتبارًا من يوم الأربعاء ، كان هناك 3.8 مليون عضو في مجتمع WallStreetBets ، على الرغم من أنه يكاد يكون من المستحيل تحديد عدد الأشخاص المشاركين في أنظمة GameStop و AMC و BlackBerry.

ما نعرفه هو أن كل هذا النشاط يبدو أنه أحدث "ضغطًا قصيرًا" ، حيث يضطر البائعون على المكشوف الذين يراهنون على GameStop إلى شراء المزيد من أسهم GameStop لتغطية خسائرهم. أدى ذلك إلى دفع السعر للارتفاع أكثر ، مما يجبر المزيد من البائعين على المكشوف على تغطية خسائرهم ، مما دفع السعر للأعلى أكثر.