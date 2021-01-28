شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 28-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 28-1-2021، ثباتا بأسعارها فى البنوك العاملة فى مصر، نظرا لوجود إجازة بالبنوك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الماضى 25 يناير 2021، حيث استقر سعر الدولار، بينما ارتفع سعر اليورو ليسجل 19.03 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، مقابل 18.98 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.7634 دولار فيما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.7135 دولار حيث باع المستثمرون العملات شديدة الارتباط بتجارة السلع الأولية العالمية لخفض المراكز عالية المخاطر.