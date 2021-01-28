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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 28-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 28-1-2021، ثباتا بأسعارها فى البنوك العاملة فى مصر، نظرا لوجود إجازة بالبنوك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الماضى 25 يناير 2021، حيث استقر سعر الدولار، بينما ارتفع سعر اليورو ليسجل 19.03 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، مقابل 18.98 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.7634 دولار فيما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.7135 دولار حيث باع المستثمرون العملات شديدة الارتباط بتجارة السلع الأولية العالمية لخفض المراكز عالية المخاطر.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 18.88 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومثبت سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى،عند 48.97 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.