شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالهبوط– تحليل -28-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر النحاس تشكيله لتداولات سلبية مؤخرا نظرا لثباته السلبية المتكرر دون مستوى 3.6300 لنلاحظ اقترابه حاليا من الدعم الممتد نحو 3.5070, استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص تسلل التداولات دون الدعم المستهدف ولينتقل بذلك لمسار هابط جديد قد يدفع به للوصول نحو 3.4700 و 3.4000 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5600 و 3.4700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط