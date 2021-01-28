شكرا لقرائتكم خبر عن 11,2 مليار دولار أرباح «فيسبوك» الفصلية والمبيعات 28 ملياراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت فيسبوك الأربعاء عن أرباح كبيرة خلال الربع الأخير، مع تزايد اعتماد المستهلكين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الإغلاق والأزمة الصحية العالمية.

وتوسّعت قاعدة مستعملي فيسبوك في عالم يهزّه تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وأعلنت الشركة عن أرباح بقيمة 11,2 مليار دولار من مبيعات بلغت 28 مليار دولار، بزيادة 53% و33% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زاكربيرج «حققنا نهاية صلبة للعام مع تواصل استعمال الناس والشركات لخدماتنا خلال هذه الأوقات العصيبة».

وقالت الشركة إن موقعها الأساسي فيسبوك سجّل 2,8 مليار مستخدم نهاية كانون الأول/ديسمبر، في حين استخدم 3,3 مليار شخص واحداً على الأقلّ من التطبيقات التابعة لها، والتي تشمل أيضاً إنستغرام وواتسآب وميسنجر.

كذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك أنّ الشبكة الاجتماعية لن توصي بعد اليوم مستخدميها بالانضمام إلى مجموعات سياسية، وهو إجراء تطبّقه في الولايات المتحدة منذ الخريف بسبب التوتّرات الانتخابية.

وفيسبوك الذي أدّى دوراً رئيسياً في ثورات «الربيع العربي» قبل عشر سنوات، يحاول الآن تلميع صورته بعدما لطّختها سجالات وفضائح سياسية عديدة منذ انتخاب دونالد ترامب والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016.

وقال زاكربيرج خلال عرضه النتائج المالية الفصلية لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي «نعتزم إبقاء المجموعات المدنية والسياسية خارج التوصيات على المدى الطويل، ونخطّط لتوسيع نطاق هذه السياسة لتشمل العالم أجمع»، مؤكّداً أنّ الهدف من هذا الإجراء هو «تهدئة الأمور وتثبيط النقاشات المثيرة للانقسام».

وأعرب الرئيس التنفيذي لفيسبوك عن أمله في أن يكون 2021 عاماً مناسباً «لابتكار طرق لخلق فرص اقتصادية وبناء مجتمعات ومساعدة الناس على الاستمتاع فحسب».

وبالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، واجه فيسبوك خلال الصيف مقاطعة من علامات تجارية عديدة، كما شابت توترات شديدة علاقته بالمجتمع المدني وبمسؤولين منتخبين وبالسلطات.

وتصدّى فيسبوك لهذا الوضع بأن ضاعف من الإجراءات الرامية لمراقبة المحتويات والحدّ من الأخبار الكاذبة والمضلّلة، لكنّ هذه الإجراءات لم ترضِ العديد من المنظمات المناهضة للعنصرية أو التي تدافع عن الحقوق والحريات بشكل عام.

وقال زاكربيرج إنّه «في أيلول/سبتمبر، أعلنّا أنّنا أزلنا أكثر من مليون مجموعة خلال عام واحد».

وأضاف «لكن هناك أيضاً الكثير من المجموعات التي لا نريد تشجيع الناس على الانضمام إليها حتّى ولو أنّها لا تنتهك قواعدنا».

كما لفت مؤسّس المنصّة العملاقة إلى أنّ موظفيه يحاولون أيضاً ابتكار طرق لتقليل ظهور المحتويات السياسية في قسم «آخر الأخبار» الخاص بالمستخدمين.

وأضاف «بالطبع سيظل دائماً بإمكان من يرغب في أن يشارك في نقاشات ومجموعات سياسية أن يفعل ذلك».

ولفت إلى أنّ «أحد أهم التعليقات التي نسمعها من مجتمعنا الآن هو أنّ الناس لا يريدون أن تطغى السياسة والمعارك على تجربتهم في خدماتنا».